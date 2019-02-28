Россияне посоветовали поднять зарплаты военным летчикам

Большинство россиян (61 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что для решения проблем с кадрами в военной авиации необходимо поднять летчикам зарплаты.

У респондентов спросили: «Что, по-вашему, должно сделать государство, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в военной авиации?». По мнению 14 процентов респондентов, для этого необходимо «развивать патриотизм в молодежи» и активно вовлекать молодых людей в профессию.

Еще 11 процентов опрошенных посоветовали поработать над улучшением имиджа военного летчика, а девять процентов предложили усложнить им процесс выхода на пенсию. Пять процентов респондентов заявили, что не могут ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 11 157 человека.

Информация о массовых увольнениях военных летчиков ранее появилась в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». Автор канала утверждает, что кадровая «дыра» ВВС в 1300 человек, о которой министр обороны Сергей Шойгу говорил в 2017 году, продолжает расти. По его мнению, военные должны принять экстренные меры для решения проблемы.