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Россияне посоветовали поднять зарплаты военным летчикам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (61 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что для решения проблем с кадрами в военной авиации необходимо поднять летчикам зарплаты.
У респондентов спросили: «Что, по-вашему, должно сделать государство, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в военной авиации?». По мнению 14 процентов респондентов, для этого необходимо «развивать патриотизм в молодежи» и активно вовлекать молодых людей в профессию.
Еще 11 процентов опрошенных посоветовали поработать над улучшением имиджа военного летчика, а девять процентов предложили усложнить им процесс выхода на пенсию. Пять процентов респондентов заявили, что не могут ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 11 157 человека.
Информация о массовых увольнениях военных летчиков ранее появилась в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». Автор канала утверждает, что кадровая «дыра» ВВС в 1300 человек, о которой министр обороны Сергей Шойгу говорил в 2017 году, продолжает расти. По его мнению, военные должны принять экстренные меры для решения проблемы.
По данным канала, в одном из полков АДОН (8-я Авиационная дивизия особого назначения), консервируют самолеты, так как на них «некому летать». Автор канала связал проблему с тем, что ученики высших военных авиационных училищ не обязаны заключать с Минобороны контракты на длительные сроки. Кроме того, пилоты гражданской авиации получают больше военных летчиков.
Комментарии1
Армия , Войска , Социология , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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