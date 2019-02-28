Северный флот РФ установил два десятка рекордов

Военнослужащие Северного флота России установили свыше двух десятков рекордов в минувшем году. Больше половины — на счету подводников.

Точное количество уникальных достижений за 2018-м — 22. Из них 13 в активе моряков субмарин. Одним из самых ярких событий стал первый в истории РФ запуск сразу четырёх межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из подводного положения с крейсера «Юрий Долгорукий». МБР поразили цели на камчатском полигоне Кура, передаёт телеканал «Звезда»

Во время манёвров «Восток-2018» зафиксирован переброс командного пункта Северного флота на расстояние свыше 9000 километров. Военные суда впервые прошли по Северному морскому пути от города Североморска до посёлка Ванкарем на Чукотке и обратно.

Ещё один рекорд установлен на Новой Земле. В сложных погодных условиях совершён марш на гусеничных тягачах ДТ-10П. Маршрут: посёлок Рогачёво — бухта Савина (Карское море) — посёлок Малые Кармакулы — посёлок Северный и обратно. Протяжённость пути составила 960 километров.

Также специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели уникальные учения во время подъёма со дна исторической военной техники.

Всех отличившихся моряков поздравил командующий Северным флотом. Адмирал Николай Евменов вручил соответствующие сертификаты командирам подразделений.