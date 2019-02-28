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Северный флот РФ установил два десятка рекордов 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Северного флота России установили свыше двух десятков рекордов в минувшем году. Больше половины — на счету подводников.
Точное количество уникальных достижений за 2018-м — 22. Из них 13 в активе моряков субмарин. Одним из самых ярких событий стал первый в истории РФ запуск сразу четырёх межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из подводного положения с крейсера «Юрий Долгорукий». МБР поразили цели на камчатском полигоне Кура, передаёт телеканал «Звезда».
Во время манёвров «Восток-2018» зафиксирован переброс командного пункта Северного флота на расстояние свыше 9000 километров. Военные суда впервые прошли по Северному морскому пути от города Североморска до посёлка Ванкарем на Чукотке и обратно.
Ещё один рекорд установлен на Новой Земле. В сложных погодных условиях совершён марш на гусеничных тягачах ДТ-10П. Маршрут: посёлок Рогачёво — бухта Савина (Карское море) — посёлок Малые Кармакулы — посёлок Северный и обратно. Протяжённость пути составила 960 километров.
Также специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели уникальные учения во время подъёма со дна исторической военной техники.
Всех отличившихся моряков поздравил командующий Северным флотом. Адмирал Николай Евменов вручил соответствующие сертификаты командирам подразделений.
Ранее News.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал армию РФ самой современной в мире. По его словам, за 2018 год на службу поступило свыше полутора тысяч видов оружия и более 80 тысяч единиц техники. По показателям современности вооружения Российская Федерация достигла 61,5%.
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Армия , Сергей Шойгу , Николай Евменов , ТК "Звезда"
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