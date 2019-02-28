Фрегат «Адмирал Эссен» сменит в Средиземном море «Адмирала Макарова»

Боевой фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", оснащенный ракетами большой дальности "Калибр-НК", вышел из пункта постоянного базирования в Севастополе и направился в Средиземное море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев , пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, фрегат войдет в состав постоянной группировки кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Там он сменит фрегат "Адмирал Макаров", который несет боевую службу в составе российского соединения с ноября 2018 года.

Рулев отметил, что готовясь к походу, экипаж "Адмирала Эссена" принял участие в корабельных учениях боевой подготовки.

Справка "РГ"

Сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — второй и третий фрегаты проекта 11356, построенные для Черноморского флота в Калининграде. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1, " артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31. Водоизмещение фрегатов около четырех тысяч тонн, они развивают скорость 30 узлов, до 30 суток могут находиться в автономном плавании.