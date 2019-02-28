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Неспособность сбивать ракеты России признали в Пентагоне 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен рассказал о неспособности сбивать новейшие российские ракеты. Серьёзную озабоченность генерал выразил по поводу крылатых и гиперзвуковых ракет, а также беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Хайтен считает, что в такой ситуации Вашингтону необходимо продлить с Москвой договор СНВ-3, действие которого заканчивается в 2021 году. Своё заявление генерал сделал, выступая в сенатском комитете по вооружённым силам, сообщает RT.
По словам Хайтена, договор СНВ-3 следует расширить, внеся в него все новейшие российские вооружения.
Генерал пояснил сенаторам особенности российских ракет, которые существующие американские системы вооружения могут обнаружить, но потом они «исчезают, и мы их не видим до момента удара».
После этого Хайтен призвал сенат США увеличить расходы на модернизацию ядерного арсенала. По его мнению, на достижение цели потребуется около $1 трлн к 2030 году.
Ранее News.ru сообщал, что выход США из ДРСМД подтолкнул РФ к созданию новой ракеты. Речь идёт о сухопутной крылатой ракете «Калибр-М». Её дальность полёта превысит 4,5 тыс. км. Главным отличием новой наземной ракеты от стоящих на вооружении «Калибров», кроме дальности стрельбы, станут большие габариты и более мощная боевая часть.
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Армия , Оружие , Пентагон , Сенат США , Москва , США
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