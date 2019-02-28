Неспособность сбивать ракеты России признали в Пентагоне

Глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен рассказал о неспособности сбивать новейшие российские ракеты. Серьёзную озабоченность генерал выразил по поводу крылатых и гиперзвуковых ракет, а также беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Хайтен считает, что в такой ситуации Вашингтону необходимо продлить с Москвой договор СНВ-3, действие которого заканчивается в 2021 году. Своё заявление генерал сделал, выступая в сенатском комитете по вооружённым силам, сообщает RT.

По словам Хайтена, договор СНВ-3 следует расширить, внеся в него все новейшие российские вооружения.

Генерал пояснил сенаторам особенности российских ракет, которые существующие американские системы вооружения могут обнаружить, но потом они «исчезают, и мы их не видим до момента удара».

После этого Хайтен призвал сенат США увеличить расходы на модернизацию ядерного арсенала. По его мнению, на достижение цели потребуется около $1 трлн к 2030 году.

Ранее News.ru сообщал, что выход США из ДРСМД подтолкнул РФ к созданию новой ракеты. Речь идёт о сухопутной крылатой ракете «Калибр-М». Её дальность полёта превысит 4,5 тыс. км. Главным отличием новой наземной ракеты от стоящих на вооружении «Калибров», кроме дальности стрельбы, станут большие габариты и более мощная боевая часть.