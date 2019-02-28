Выйти на пик: США перевооружаются для войны с Россией

По оценкам Пентагона , боевые и оперативные возможности Вооруженных сил России достигнут пика в 2028 году, заявил представитель военного ведомства США Марк Эспер. Следом за ней — к 2030 году — своего максимума добьется Народно-освободительная армия Китая . Как расценивать слова американского чиновника, рассказывает «Газета.Ru»

Подобные оценки, по словам представителя Пентагона Марка Эспера, дают США почти десять лет «на подготовку к этим угрозам». О своих взглядах на вызовы, с которыми в будущем столкнется Вашингтон, Эспер рассказал в интервью Reuters

Чтобы им противостоять, США собираются сократить, ликвидировать или отложить почти 200 программ вооружения. Вместо них власти направят средства на инвестиции в возможности для победы над «новыми вооруженными силами России и Китая», уверяет Марк Эспер.

«То, на что мы ориентируемся, — это 2028 год и далее, потому что мы думаем, что к этому времени Вооруженные силы России достигнут пика», — отметил он, подчеркнув, что китайцы добьются подобных результатов в 2030 году.

По словам Эспера, США, финансируя военные кампании в Ираке Афганистане , «заложили свою готовность» бороться с такими странами, как Китай и Россия. В результате американская армия теперь нуждается в обновлении вооружения и военной техники, которое находится на оснащении ВС США в течение 40 лет, отметил представитель Минобороны США.

Как ранее писала «Газета.Ru», уже в военном бюджете образца 2019 года значительные средства в США выделяются на совершенствование практически всех видов вооруженных сил, но приоритетное внимание уделено ВВС, ВМС, изысканиям в сфере перспективных технологий, системам ПРО и развитию военного космоса.

По мнению американских экспертов, именно эти направления выведут армию и флот США на лидирующие позиции в мире. Аналитики Пентагона даже полагают, что при подобных обстоятельствах технологический отрыв вооруженных сил США, предпосылки для которого создадут военные расходы в 2019 году, станет непреодолим для основных геополитических соперников США.

В 2019 финансовом году армия Соединенных Штатов, по данным Эспера, запросила $182 млрд для финансирования собственных программ, оплаты зарплат, а также продолжающихся войн. Из них $22 млрд — для закупки систем вооружения.

Бюджет для Пентагона, по его словам, будет сформирован в ближайшие недели. После этого, как указал собеседник агентства, станет ясно, какие программы будут сокращены. «У нас были требования, которые просто не были необходимы или не были оправданы затратами», — пояснил Эспер.

Полученные средства Минобороны США планирует сосредоточить на шести приоритетных направлениях модернизации армии. Среди них — способы более точной стрельбы из оружия на дальние расстояния, новые боевые машины, вертолеты и противоракетная оборона.

Подобное перераспределение средств принесет дивиденды на десятилетия вперед, надеется Эспер. «Если мы собираемся сражаться и побеждать русских и китайцев в 2030-м, 2040-м и 2050 годах, я должен начать создавать следующее поколение вооруженных сил США», — добавил он.

Накануне новой фазы

«Некоторые высказывания Эспера можно оценивать как проявление определенных тенденций в строительстве вооруженных сил США. Однако его прогнозы на 2028-й и тем более 2030 год отнюдь нельзя расценивать как абсолютно достоверные», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Запаренко.

По словам военачальника, при составлении подобных прогнозов, да еще на столь длительный период, обычно исходят из гипотезы, что история будет развиваться прямолинейно и равномерно. Однако так не бывает никогда, подчеркивает Запаренко. История развивается или скачкообразно, или по спирали.

Иногда наступает, образно говоря, время фазового перехода, когда качественные изменения в развитии государства и его вооруженных сил происходят необычайно стремительно и абсолютно непредсказуемо.

По словам собеседника издания, «в сфере развития вооружений мы находимся накануне фазового перехода, то есть в исторически обозримый срок вооруженная борьба приобретет качественно иные черты. Кое-какие тенденции заметны уже сегодня — гиперзвук, искусственный интеллект, беспилотная авиация и ее миниатюризация».

Однако открытия в сфере вооружений и военной техники, по словам генерала, нельзя планировать — и тем более планировать на десятилетия. Подобные вещи происходят внезапно, и если уж случаются, то держатся в большом секрете и о них можно будет узнать только на полях сражений. Кто овладеет передовыми технологиями ведения вооруженной борьбы, тот и приобретет решающее преимущество в войнах XXI века.

Кроме того, прогнозы Эспера, по мнению российского военачальника, не учитывают возможные геополитические подвижки и резкое изменение военно-стратегической обстановки. А их, полагает Валерий Запаренко, предсказать в принципе невозможно. Так что футуристические предположения, озвученные представителем Пентагона, можно воспринимать и так — прислушаться стоит, но относиться уж слишком серьезно не стоит, считает генерал.

«Появление отдельных образцов вооружений и военной техники иногда радикальным образом меняет характер вооруженной борьбы», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

К примеру, напомнил собеседник издания, спуск на воду в феврале 1906 года английского линейного корабля «Дредноут» ознаменовал новую эпоху в кораблестроении и военно-морском искусстве. Рядом с «Дредноутом» все существующие линкоры того времени оказались безнадежно устаревшими. Причем «Дредноут» настолько опережал свое время, что во всех линейных кораблях, спущенных на воду после него, не имелось ничего принципиально нового — они всего лишь явились воплощением идей, заложенных в концепцию этого судна. А ведь буквально за несколько лет до вступления в строй «Дредноута» никем из военно-морских аналитиков всерьез не прогнозировалось появление кораблей подобного типа.

Или же поступление в 1986 году на оснащение формирований вооруженной афганской оппозиции переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» создало весьма значительные трудности для ведения боевых действий ВВС 40-й армии ВС СССР в Афганистане. Потери самолетов и вертолетов резко возросли, а кампания поделилась на два периода — до 1986 года и после.

«Подобные рассуждения, безусловно, не отменяют планирования и составления программ вооружений, причем на длительные сроки, но при этом надо учитывать, что революционные изменения в характере вооруженной борьбы спланировать весьма трудно», — считает Константин Макиенко.

Поэтому, полагает эксперт, к словам Марка Эспера надо относиться внимательно, его тезисы изучать, но не стоит воспринимать их как «откровения пророка нашего времени».