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Определены сроки постройки российских атомных эсминцев 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Артем Ткаченко / Wikimedia
Россия построит два атомных эсминца проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020-х годов. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в кораблестроительной отрасли.
По его словам, создание одного корабля обойдется бюджету в сумму около 100 миллиардов рублей.
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уже завершено эскизное проектирование эсминца, ведутся научно-исследовательские работы и готовится техпроект. В 2021 году должны начаться опытно-конструкторские работы, которые перетекут непосредственно в постройку.
В Объединенной судостроительной корпорации заявили, что ее предприятия готовы к строительству кораблей такого класса, однако отказались комментировать предоставленную источником информацию.
О разработке в России нового большого корабля океанской зоны проекта 23560 под шифром «Лидер» стало известно в начале 2010-х годов. Заявлено, что эсминец будет достигать 230 метров в длину, его водоизмещение составит 20 тысяч тонн. «Лидер» сможет нести более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс».
Официально «Лидер» именуется эсминцем, хотя эксперты, анализируя вероятные размеры корабля и заявленный состав вооружения, уверенно называют его ракетным крейсером. Для сравнения, ракетный эсминец ВМС США класса «Арли Берк» с газотурбинными двигателями может нести максимум 74 крылатых ракеты, короче «Лидера» на 75 метров, а его водоизмещение менее 10 тысяч тонн.
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Армия , Оружие , Объединенная судостроительная корпорация , ИТАР-ТАСС
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