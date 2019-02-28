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В США указали России цели в космосе 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Военное преимущество США в случае крупномасштабного конфликта с Россией может быть компенсировано уничтожением американской орбитальной группировки, пишет Foxtrot Alpha.
Издание отмечает, что возможными целями для ударов в космосе выступают спутники GPS (Global Positioning System), космические аппараты военной связи Milstar (Military Strategic and Tactical Relay) и DSCS (Defense Satellite Communications System), а также десятки разведывательных спутников и космические аппараты раннего обнаружения пусков баллистических ракет.
Foxtrot Alpha пишет, что в ходе конфликта российской стороной вместо уничтожения американских спутников может использоваться GPS-спуфинг. Издание также напоминает о китайской угрозе для американских космических аппаратов.
В феврале иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал видео перехвата американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, для чего использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».
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Армия , Войска , США
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