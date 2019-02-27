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НАТО проведет учения в Черном море в начале марта 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon 19 будут проведены в Черном море 1-8 марта. Об этом сообщил в среду штаб ВМС Румынии.
"Более 1100 военнослужащих примут участие в международных учениях Poseidon 19, которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах в западной части Черного моря 1-8 марта", — указывается в сообщении.
В учениях будут задействованы 10 румынских кораблей и четыре иностранных корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции, а также два быстроходных катера для водолазов, отмечается в тексте. Воздушная часть учений будет обеспечена вертолетом Puma Naval, двумя истребителями МиГ-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС.
"Главные цели учений — укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО в предстоящий период", — указывает штаб ВМС Румынии.
В сообщении констатируется "нестабильность к востоку от ЕС и НАТО" и подчеркивается, что "одна из мер по обеспечению безопасности для союзников в регионе Черного моря — укрепление военно-морского присутствия в его бассейне".
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Комментарии
Армия , Войска , ЕС , НАТО , Румыния
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