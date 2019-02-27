Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия обложится донной «Гармонией» 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Оснащение российских кораблей современными системами вооружения, прежде всего гиперзвуковыми противокорабельными ракетами Х-32, «Цирконом» и «Кинжалом», крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» и перспективными «Калибр-М», позволит «существенно снизить потребное количество кораблей и самолетов» в составе ВМФ России. Об этом пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт также напомнил о предстоящем принятии на вооружение позиционной системы подводного наблюдения «Гармония».
По мнению Сивкова, «в локальных конфликтах против слабых в военно-морском отношении государств ценой привлечения боеспособных кораблей из состава всех флотов Россия в состоянии создать требуемую группировку сил», однако в крупномасштабном конфликте против ВМС крупнейших стран (на западе — США и НАТО, на востоке — США, Япония и их союзники) ВМФ России не сможет полноценно решить возлагаемые на него задачи.
Оценки, проведенные специалистом, указывают, что по реальным возможностям Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты ВМС России «не дотягивают даже до 35–45 процентов от требуемого».
Подводная система гидроакустического слежения «Гармония» предполагает развертывание сети роботизированных автономных донных станций (АДС). Пункт управления комплексом строится в населенном пункте Белушья Губа (Новая Земля). Система должна заработать в 2020 году.
В декабре 2018 года сообщалось, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.
В декабре 2017 года Сивков пришел к выводу, что российский военный флот «способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах».
Последние новости
Индия и Пакистан устроили воздушный бой Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян Индия сбила пакистанский истребитель
Комментарии
Армия , Оружие , Константин Сивков , НАТО
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Обгоревшие тонны денег связали с делом Арашукова
Происшествия
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение