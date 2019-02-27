Путин рассказал о продолжении работы по укреплению армии и флота

Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, и эти шаги носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России и защиту ее суверенитета и национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций. "Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов", — сказал Путин. Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. "Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку — совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро", — сказал президент. "И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное — нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила", — добавил он.