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Путин рассказал о продолжении работы по укреплению армии и флота 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, и эти шаги носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России и защиту ее суверенитета и национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций.
"Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов", — сказал Путин.
Он отметил, что в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций.
"Но уверен, что и вы будете постоянно поднимать планку — совершенствовать мастерство, оттачивать тактику специальных операций на земле, в воздухе и на море, успешно осваивать новейшую уникальную технику, которую выпускает сегодня наша промышленность, разрабатывают российские конструкторские бюро", — сказал президент.
"И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное — нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила", — добавил он.
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Армия , Политика , Владимир Путин
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