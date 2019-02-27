Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" в среду покинул порт Одессы, сообщает генштаб ВС Украины в Facebook.

"Эсминец "Дональд Кук" ВМС США вышел из Одессы после посещения президентом Украины Петром Порошенко, специальным представителем США по Украине Куртом Волкером и другими высокопоставленными лицами США во время планового визита в порт в рамках пребывания в Черном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнеров НАТО", — говорится в сообщении генштаба.

Эсминец "Дональд Кук" первый раз зашел в Одессу в июле 2007 года, последний раз он заходил в Одесский порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015.