Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" в среду покинул порт Одессы, сообщает генштаб ВС Украины в Facebook.
"Дональд Кук" вошел в понедельник утром в Одесский морской торговый порт. Во вторник президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту эсминца.
"Эсминец "Дональд Кук" ВМС США вышел из Одессы после посещения президентом Украины Петром Порошенко, специальным представителем США по Украине Куртом Волкером и другими высокопоставленными лицами США во время планового визита в порт в рамках пребывания в Черном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнеров НАТО", — говорится в сообщении генштаба.
Эсминец "Дональд Кук" первый раз зашел в Одессу в июле 2007 года, последний раз он заходил в Одесский порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015.