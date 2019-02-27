Минобороны опровергает дефицит летчиков в ВКС России

В газету ВЗГЛЯД поступило заявление Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Оно последовало в качестве качестве реакции на публикацию газеты ВЗГЛЯД

«Появились данные о массовом уходе летчиков из ВКС России». В тексте утверждалось, что среди летного состава ВКС РФ существует недовольство условиями службы и, как следствие, летчики массово покидают военную службу, переходя в гражданскую авиацию.

«Информация, опубликованная в указанной статье, полностью не соответствует действительности», говорится в заявлении Минобороны. Ведомство утверждает, что, в частности, «с 2018 года в авиационных ВУЗах проводятся полноценные выпуски летного состава, а укомплектованность составляет более 90%. С учетом выпуска 2019 года средняя укомплектованность летным составом авиационных частей составит более 95%».

Заметим, что в тексте газеты ВЗГЛЯД не содержалось никаких утверждений об уровне укомплектованности летным составом авиационных частей. Речь шла о том, что количество уходящих из ВКС летчиков превышает количество поступающих.

«Дислоцированная на аэродроме Чкаловский авиационная техника используется по предназначению, задействована в плановых полетах и регулярно эксплуатируется летным составом всех авиационных полков Чкаловской дивизии», говорится в заявлении Минобороны. Так ведомство прокомментировало изложенные в публикации утверждения, что в одном из полков Авиационной дивизии особого назначения (АДОН), дислоцированной в аэропорту Чкаловском, уже частично консервируют самолеты, так как на них «некому летать».

Военное ведомство также уточнило параметры заключения контрактов летным составом ВКС РФ:

«В настоящий момент после завершения первого контракта возможно заключить новый на срок 1, 3, 5, 10 лет или до предельного возраста. Подавляющее большинство военных летчиков заключают последующие контракты на 5 и 10 лет, а некоторые заключают контракты на прохождение военной службы сразу до предельного возраста».

Данных о количестве летчиков, покидающих по тем или иным причинам военную службу, ведомство в своем заявлении не приводит.