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Минобороны опровергает дефицит летчиков в ВКС России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России отреагировало на публикацию газеты ВЗГЛЯД, посвященную проблеме оттока летного состава из российских военно-воздушных сил. По заявлению ведомства, такой проблемы не существует.
В газету ВЗГЛЯД поступило заявление Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Оно последовало в качестве качестве реакции на публикацию газеты ВЗГЛЯД
«Появились данные о массовом уходе летчиков из ВКС России». В тексте утверждалось, что среди летного состава ВКС РФ существует недовольство условиями службы и, как следствие, летчики массово покидают военную службу, переходя в гражданскую авиацию.
«Информация, опубликованная в указанной статье, полностью не соответствует действительности», говорится в заявлении Минобороны. Ведомство утверждает, что, в частности, «с 2018 года в авиационных ВУЗах проводятся полноценные выпуски летного состава, а укомплектованность составляет более 90%. С учетом выпуска 2019 года средняя укомплектованность летным составом авиационных частей составит более 95%».
Заметим, что в тексте газеты ВЗГЛЯД не содержалось никаких утверждений об уровне укомплектованности летным составом авиационных частей. Речь шла о том, что количество уходящих из ВКС летчиков превышает количество поступающих.
«Дислоцированная на аэродроме Чкаловский авиационная техника используется по предназначению, задействована в плановых полетах и регулярно эксплуатируется летным составом всех авиационных полков Чкаловской дивизии», говорится в заявлении Минобороны. Так ведомство прокомментировало изложенные в публикации утверждения, что в одном из полков Авиационной дивизии особого назначения (АДОН), дислоцированной в аэропорту Чкаловском, уже частично консервируют самолеты, так как на них «некому летать».
Военное ведомство также уточнило параметры заключения контрактов летным составом ВКС РФ:
«В настоящий момент после завершения первого контракта возможно заключить новый на срок 1, 3, 5, 10 лет или до предельного возраста. Подавляющее большинство военных летчиков заключают последующие контракты на 5 и 10 лет, а некоторые заключают контракты на прохождение военной службы сразу до предельного возраста».
Данных о количестве летчиков, покидающих по тем или иным причинам военную службу, ведомство в своем заявлении не приводит.
О дефиците летного состава в ВКС РФ заявлял два года назад министр обороны Сергей Шойгу. О проблеме и методах ее решения газете ВЗГЛЯД подробно рассказывал врио начальника Краснодарского высшего военного училища летчиков (КВВАУЛ) полковник Олег Бучельников — он признавал, что на момент публикации интервью (август 2018 года) она по-прежнему оставалась актуальной.
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд"
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