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Российский корабль начал стрелять в Баренцевом море 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Большой десантный корабль ВМФ России «Александр Отраковский», находящийся в составе Кольской флотилии, выполняет задачи по боевой подготовке в акватории Баренцева моря. Экипаж уже отработал уничтожение условного противника и подавление береговых огневых точек.
Стрельба велась из 57-мм орудия, передаёт официальный сайт Минобороны. Военнослужащим предстоят тренировки по обеспечению живучести и сохранению ходовых качеств БДК, в том числе во время условного попадания морской воды в отсеки и в случае пожара. Кроме того, моряки усовершенствуют навыки борьбы с диверсиями и авиацией условного неприятеля во время стоянки на незащищённом рейде.
Ранее News.ru сообщил о принятии на вооружение инженерно-сапёрными соединениями ВС России первого серийного образца мобильного комплекса доочистки и консервирования воды. Оборудование обладает возможностью прокачивать до 500 кубометров воды в сутки. Срок годности бутилированной жидкости составляет один год.
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Армия , Войска
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