Российский корабль начал стрелять в Баренцевом море

Большой десантный корабль ВМФ России «Александр Отраковский», находящийся в составе Кольской флотилии, выполняет задачи по боевой подготовке в акватории Баренцева моря. Экипаж уже отработал уничтожение условного противника и подавление береговых огневых точек.

Стрельба велась из 57-мм орудия, передаёт официальный сайт Минобороны. Военнослужащим предстоят тренировки по обеспечению живучести и сохранению ходовых качеств БДК, в том числе во время условного попадания морской воды в отсеки и в случае пожара. Кроме того, моряки усовершенствуют навыки борьбы с диверсиями и авиацией условного неприятеля во время стоянки на незащищённом рейде.

Ранее News.ru сообщил о принятии на вооружение инженерно-сапёрными соединениями ВС России первого серийного образца мобильного комплекса доочистки и консервирования воды. Оборудование обладает возможностью прокачивать до 500 кубометров воды в сутки. Срок годности бутилированной жидкости составляет один год.