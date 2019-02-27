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Литва направила в США заявку на закупку бронированных армейских вездеходов на €142 млн 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Власти Литвы направили в США заявку на приобретение за €142 млн бронированных армейских вездеходов. Об этом в среду сообщило минобороны балтийской республики.
"В рамках мобильного переоснащения своей армии Литва намерена закупить 200 машин L-ATV (Light Combat Tactical All-terrain Vehicle) производства американской компании Oshkosh Defence", — цитируется в сообщении ведомства замминистра обороны Гедримас Еглинскас.
Переговоры о закупке бронированных вездеходов Вильнюс начал в конце 2017 года после того, как военными был сделан выбор в пользу американской модели. Ее возможности были специально перед этим представлены на полигоне Литовской армии в Гайжюнай. За демонстрацией наблюдали не только военные Литвы, но и представители вооруженных сил восьми стран — членов НАТО и союзников альянса.
"Закупаемая техника повысит мобильность, защищенность личного состава и боевую мощь наших вооруженных сил", — считает Еглинскас.
Вездеход L-ATV был разработан компанией Oshkosh Defence в 2011 году.
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Источник: военнослужащий открыл стрельбу холостыми патронами с балкона под Челябинском Reuters: истребители ВВС Индии перехватили пакистанские самолеты В Желтом море потерпел крушение истребитель южнокорейских ВВС
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Армия , Войска , Министерство обороны , НАТО , Литва , США
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