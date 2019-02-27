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Индия привела в полную боеготовность армию и пограничников из-за обострения отношений с Пакистаном 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Армия и пограничники Индии находятся в полной боевой готовности в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на газету The Times of India.
«Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением», — говорится в сообщении издания.
При этом издание отмечает, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.
«Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе пяти километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч», — сообщает издание.
«Ночью были серьезные обстрелы вдоль линии контроля в большинстве областей в районах Раджаури и Пунч в штате Джамму и Кашмир. Тем не менее, выстрелов и обстрелов вдоль признанной границы (Индии и Пакистана) в среду не было», — подчеркивает газета.
Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.
Как сообщалось, Индия и Пакистан ввели ограничения для внутренних и международных рейсов. Воздушное пространство над приграничными областями двух стран закрыто для транзитных международных рейсов.
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Армия , Войска , Газета The Times , Интерфакс , Индия , Пакистан
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