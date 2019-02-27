Индия привела в полную боеготовность армию и пограничников из-за обострения отношений с Пакистаном

«Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением», — говорится в сообщении издания.

При этом издание отмечает, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

«Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе пяти километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч», — сообщает издание.

«Ночью были серьезные обстрелы вдоль линии контроля в большинстве областей в районах Раджаури и Пунч в штате Джамму и Кашмир. Тем не менее, выстрелов и обстрелов вдоль признанной границы (Индии и Пакистана) в среду не было», — подчеркивает газета.

Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.

Как сообщалось, Индия и Пакистан ввели ограничения для внутренних и международных рейсов. Воздушное пространство над приграничными областями двух стран закрыто для транзитных международных рейсов.