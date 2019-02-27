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Индия использовала «Спайс» во время атаки на Пакистан 

News.ru 1 час назад
Фото: cyclowiki.org
Военно-воздушные силы Индии во время авиаудара по контролируемой Пакистаном части Кашмира использовали ракеты израильского производства «Спайс-200». По данным военных, каждая ракета весит тонну, оснащена возможностью программирования координат цели и технологиями защиты от заклинивания и отклонения.
МИД Пакистана назвал действия Нью-Дели актом агрессии и пообещал осуществить ответный удар, передаёт Al-Masdar.
Как ранее писал News.ru, министр сельского хозяйства Индии Гаджендра Сингх Шехават заявил, что истребители ВВС страны нанесли удар по лагерю террористов группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (запрещена в РФ) на территории Пакистана. По данным чиновника, база была полностью уничтожена. Индийские СМИ сообщили, что в атаке участвовали 12 истребителей Dassault Mirage 2000.
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Армия , Оружие , МИД , Индия , Пакистан
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