Эргономика, удобство и простота: на что способен новый малогабаритный автомат концерна «Калашников»

Российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17. Его длина составит 74 см, масса — 2,5 кг, ёмкость магазина — 30 патронов. Автомат практически полностью изготовлен из полимерных материалов. Как утверждает производитель, оружие отличается эргономичностью и удобством применения в городских условиях. Эксперты считают, что АМ-17 заменит АКС-74У, которым вооружены многие бойцы МВД и охранных предприятий. С точки зрения аналитиков, новинка также будет востребована в ФСБ , различных правоохранительных структурах и спецподразделениях.

Концерн «Калашников» раскрыл тактико-технические характеристики (ТТХ) нового малогабаритного автомата АМ-17 под калибр 5,45 х 39 мм. Общая длина оружия с прикладом составляет 74 см (ствола — 23 см), масса — 2,5 кг, ёмкость магазина — 30 патронов.

«По сути, АМ-17 создан на замену АКС-74У, укороченной версии калашникова. Этот автомат стоит на вооружении с 1979 года. Сейчас он используется в основном в МВД и различных охранных ведомствах. Раньше АКС-74У входил в арсенал экипажей армейских вертолётов как компактное и удобное оружие», — пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин.

Наследник автомата Драгунова

Прототип АМ-17 и его бесшумная версия АМБ-17 впервые были представлены публике на международном форуме «Армия-2017». Как утверждают в концерне «Калашников», это лёгкое и манёвренное оружие самообороны, разработанное для нужд правоохранительных структур и спецподразделений.

В материалах концерна говорится, что АМ-17 был создан на базе опытного малогабаритного автомата МА известного конструктора Евгения Драгунова. Это оружие было разработано в рамках конкурса Минобороны СССР «Модерн», который проходил в 1970-е гг. В итоге победителем стал АКС-74У. Однако в «Калашникове» полагают, что образец Драгунова остался недооценённым.

Действительно, советский инженер реализовал несколько оригинальных решений. В частности, его детище получило новые магазины, пистолетную рукоятку, приклад, цевьё и ствольную накладку. Ударно-спусковой механизм Драгунов «спрятал» в пластмассовую ложу, к которой был присоединён складывающийся приклад. Длина оружия была уменьшена за счёт новой для СССР компоновки ствольной коробки, которая состояла из двух половин по образцу американских винтовок семейства AR-15/M16.

Как отмечают в концерне «Калашников», этот автомат уникален в первую очередь своей конструкцией ствольной коробки.

«Говоря простым языком, все важные компоненты оружия — ствол, затворная рама и затвор, возвратный механизм — «подвешены» на своеобразную металлическую пластину, которая и является верхней частью ствольной коробки и основой конструкции», — говорится в материалах «Калашникова».

Также одним из важнейших преимуществ МА было отсутствие выступающих частей (за исключением рукоятки перезаряжания). По этой причине автомат был очень удобен для ежедневной носки на ремне в любых положениях. Такое оружие подходило как подразделениям вооружённых сил, так и правоохранительным органам.

Впрочем, эксперты не считают выбор Минобороны СССР в пользу АКС-74У ошибочным. По мнению Александра Бутырина, советская армия и милиция получили в целом надёжный и удобный автомат. Однако у него были и недостатки: относительно большая масса (3 кг), невысокая начальная скорость пули (735 м/с) и быстрое перегревание ствола при интенсивной стрельбе.

Также у АКС-74У оказалась низкая прицельная дальность (около 400 м). Этот показатель делал бессмысленным использование различных прицельных комплексов. К тому же автомат был слабо приспособлен для их установки: требовалось предварительно монтировать специальный кронштейн.

«Улучшает манёвренность бойца»

По мнению Бутырина, в новом АМ-17 исправлены почти все недостатки АКС-74У. Несмотря на компактные размеры автомата, конструкторы «Калашникова» нашли возможность для размещения планки Пикатинни полной длины. На ней могут быть установлены любые современные прицельные комплексы (коллиматорные, лазерные, механические).

На дульной части ствола АМ, как и у других новейших автоматов АК, расположен компенсатор-пламегаситель, маскирующий бойца в ночное время или при ведении огня в тёмных помещениях. Детище «Калашникова» может вести два вида стрельбы — одиночную и очередями. Также автомат удобен в использовании для левшей: предохранитель — переводчик режимов двусторонний, а рукоятка затвора может находиться на любой стороне оружия.

Как утверждает разработчик, достоинствами автомата, помимо небольшой массы, являются эргономика, интуитивно понятное управление, простота и удобство использования в любом положении. В частности, боец без особых проблем может вести огонь со сложенным прикладом.

Как и почти весь автомат, приклад изготовлен из полимеров. Он регулируется в зависимости от антропометрических данных бойца. Ключевым элементом приклада является трубчатая деталь, которая с помощью шарнирного устройства закреплена на ствольной коробке.

«В складном пластиковом прикладе применена новая технология, которая не мешает спусковому крючку. Когда автомат находится в походном состоянии у военнослужащего, он может оперативно им воспользоваться. К тому же со сложенным прикладом оружие короче, что улучшает манёвренность бойца», — пояснил Бутырин.

Бесшумный автомат АМБ-17 в целом повторяет компоновку АМ. Однако он предназначен для стрельбы бронебойными патронами СП-6 и ПАБ-9, а также СП-5 (со стальным сердечником) калибра 9 х 39 мм. В войсках и силовых органах детище «Калашникова» может заменить автомат «Вал», который эксплуатируется с 1980-х гг.

Эффект бесшумности АМБ-17 достигается за счёт установки поверх ствола специального интегрированного прибора, который удерживает раскалённые пороховые газы и предотвращает образование ударной волны за пределами дульного среза. Общая длина АМБ-17 составляет 85 см (со сложенным прикладом — 65 см), масса — 2,9 кг, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

Востребованная концепция

Ранее гендиректор «Калашникова» (сейчас занимает должность замминистра обороны) Алексей Криворучко сообщал, что все новые образцы стрелкового оружия разрабатываются в тесной кооперации с государственными заказчиками, включая спецподразделения. Он выразил уверенность, что предложенная концерном концепция малогабаритного автомата будет востребована «среди многих силовых структур».

Александр Бутырин полагает, что АМ-17 и АМБ-17 будут серийно производиться для нужд ФСБ, ФСО , МВД, Росгвардии и спецподразделений правоохранительных органов. По прогнозам эксперта, поставки автоматов начнутся через пару лет. В среднесрочной перспективе, как отмечает собеседник RT, АМ-17 может полностью вытеснить АКС-74У. Бутырин подчеркнул, что советский автомат, несмотря на свои достоинства, сегодня «морально устарел».