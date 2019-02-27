Шойгу рассказал о создании новых полков и дивизиона

До конца года на Балтийском флоте появится танковый полк и береговой ракетный дивизион, в составе Западного военного округа — зенитный ракетный полк мобильного резерва; также двумя полками пополнится 20-я армия, заявил министр обороны Сергей Шойгу

«В соответствии с утвержденным планом деятельности, в 2019 году в Западном военном округе основные усилия округа будут сосредоточены на выполнении 142 организационных мероприятий», — передает слова Шойгу РИА «Новости».

Среди важнейших он назвал формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва, что позволит на 40% увеличить эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении.

Кроме того, на Балтфлоте будут сформрованы танковый полк и береговой ракетный дивизион, а также два полка в 20-й армии и технической ракетной базы округа.

Среди основных задач он назвал также завершение строительства военных городков для 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии. В войска ЗВО поступят почти 1,3 тыс. единицы вооружения, военной и специальной техники, доля современных образцов вооружения выросла до 54%.

Одновременно в Южном военном округе в 2019 году будут сформированы ракетная бригада, дивизион комплексов «Бал», Центр обеспечения мобилизационного развертывания и два полка. Он отметил, что войска округа получат более 1,2 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Доля современных образцов возрастет до 66%, боевые возможности увеличатся в 1,3 раза.

«К концу года будут построены и переданы войскам более 450 объектов», — сказал Шойгу.

В Восточном военном округе до конца года сформируют полк, зенитную ракетную бригаду и дивизион.

«Эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15%», — отметил Шойгу.

В планах также формирование инженерно-саперного полка и берегового ракетного дивизиона «Бастион». К концу 2019 года в ВВО будет содержаться 26 батальонных тактических групп. В войска поступят 1 тыс. 744 единиц вооружения, военной и специальной техники для перевооружения 139 соединений и воинских частей.

В июле 2018 года Шойгу сообщил, что в Западном военном округе за два года было сформировано более 70 военных соединений и частей.