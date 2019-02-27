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В Пакистане рассказали, зачем нанесли удар по индийским самолетам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолётам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".
Ранее пакистанская армия заявила, что в среду утром сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.
"Сегодня воздушные силы Пакистана нанесли удары по линии контроля из пакистанского воздушного пространства. Это не были ответные удары на продолжающуюся агрессию со стороны Индии. В связи с этим Пакистан нанес удары не по военным целям, избегая человеческих потерь и сопутствующего ущерба. Единственной причиной было продемонстрировать наше право, желание и готовность к самообороне", — говорится в заявлении МИД.
Министерство также подчеркнуло, что эскалация конфликта не является целью, но при этом Пакистан "полностью готов пойти на это, если будет вынужден".
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Армия , Азия , В мире , МИД , Пакистан
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