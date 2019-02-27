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В Китае разработали микроволновое оружие 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
По мнению ученых, подобное оружие может быть использовано в борьбе с терроризмом, для защиты особо важных персон или, к примеру, для сдерживания беспорядков во время массовых мероприятий.
В Китае разработали оружие на основе действия микроволновых частиц. Этим вопросом занимаются специалисты Пекинского института радиоизмерений и корпорации по аэрокосмической науке и промышленности.
Оружие не будет смертельным. Исследователи смогли научиться использовать микроволновые радары для борьбы с противником. Название проекта отражает всю суть: специалисты разрабатывают «Микроволновую систему активного сдерживания».
Технология заключается в воздействии на нервные окончания человека миллиметровыми микроволнами. Так как нервы распространены во всем человеческом теле, подобное воздействие причиняет попавшему под него человеку нестерпимую боль. Об этом пишет Global Times.
По мнению ученых, подобное оружие может быть использовано в борьбе с терроризмом, для защиты особо важных персон или, к примеру, для сдерживания беспорядков во время массовых мероприятий. При этом, настроить воздействие оружия можно таким образом, что оно «заденет» только одного конкретного человека или сразу на группу людей. По утверждениям разработчиков, луч составляет всего 0,4 миллиметра.
Между тем, ранее китайский военный корабль с рельсотроном вышел в открытое море. В Сети появились изображения большого китайского десантного корабля «Хайяншань» с установленным на носу экспериментальным электромагнитным рельсотроном.
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Армия , Оружие , Китай
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