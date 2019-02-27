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Подсчитан разрыв между ВМФ России и ВМС США 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на два процента меньше, чем в 2017 году, говорится в рейтинге, составленном Mil.Press FLOT.
«Хотя 2018 год для российского судостроения выдался в целом продуктивным, и ВМФ России получил семь боевых кораблей, позиции относительно боевых возможностей ВМС США ухудшились», — пишет издание.
Причина такого результата заключается в том, что большинство кораблей, принятых ВМФ России в 2018 году, за исключением фрегата «Адмирал Горшков», относятся к классу малых ракетных кораблей и кораблей прибрежной зоны, тогда как ВМС США в 2018 году получили два ракетных эсминца класса Arleigh Burke и пару многоцелевых атомных подлодок класса Virginia.
В Mil.Press FLOT полагают, что в 2019 году «вряд ли стоит ожидать изменения наметившейся тенденции».
В декабре 2018 года в The National Interest отметили, что ВМФ России, в отличие от ВМС США и ВМСФ НОАК, является флотом «зеленой воды» — силой, действующей только в прибрежных водах.
Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, являются обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.
Рейтинг боевых возможностей ВМФ России и ВМС США ежегодно публикуется Mil.Press FLOT начиная с 2007 года. Тогда показатель был максимальным и составлял 65 процентов.
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Комментарии
Армия , Войска , The National Interest , США
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