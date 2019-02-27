Более 20 стран отправили заявки на участие в АрМИ-2019

По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год интерес к международному конкурсу АрМИ-2019 вырос в два раза.

Несмотря на то, что до начала Армейских международных игр остается пять месяцев, заявки на участие в конкурсе уже отправили 23 государства. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого, 2018 года, уточнили в Министерстве обороны РФ

В частности, о своей готовности сразиться за победу уже заявили 176 команд. Помимо военнослужащих Минобороны РФ, в предстоящих юбилейных АрМИ-2019 примут участие другие силовые структуры, а также госкорпорация «Росатом» , «Юнармия» и ДОСААФ России

Лидером среди конкурсов по количеству заявленных команд-участниц в настоящий момент является «Танковый биатлон». Организаторы уже получили заявки на участие в этом состязании от 14 государств. По сложившейся традиции, танковые экипажи померятся в скорости прохождения маршрута с препятствиями и в точности стрельбы на подмосковном полигоне Алабино.

На втором месте по популярности конкурс «Снайперский рубеж». Сюда уже отправили заявки 11 стран. Также на второй позиции оказалось состязание «Мастера артиллерийского огня».

И третье место по популярности у «Военно-медицинской эстафеты», куда отправили свои заявки девять государств.

В текущем году АрМИ-2019 пройдут на территории 10 стран с 3 по 17 августа.