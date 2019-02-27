Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган: Турция не отступит в вопросе о покупке С-400 

Российская Газета + ещё 7 3 часа назад
Фото: Presidential Press Service via AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" несмотря на давление США.
Об этом турецкий лидер заявил во вторник в интервью телеканалу NTV. По его словам, Россия предоставила Турции хорошие условия по закупке С-400, и Анкара согласилась. "Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 речи быть не может, мы не можем здесь отступить", — подчеркнул Эрдоган.
Он также отметил, что надеется на изменение жесткого подхода Вашингтона по поводу закупки Турцией российских С-400. "Наши соответствующие структуры сейчас ведут переговоры, они также выступят перед конгрессом. Надеюсь, что неправильный американский подход изменится", — цитирует РИА Новости президента Турции.
Напомним, решение о покупке у России С-400 стало причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует, чтобы Турция отказалась от российских систем в пользу американских Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от сделки.
Контракт между Россией и Турцией был заключен в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400, которые обойдутся Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил на днях, что Россия завершит поставки ЗРС С-400 "Триумф" Турции до конца текущего года.
Российская Газета: последние новости
В Южной Корее разбился истребитель ВВС Ракетный эсминец ВМС США Gravely вошел в акваторию Балтийского моря "Калашников" представил на обозрение укороченный автомат
Комментарии1
Армия , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Сергей Чемезов , Ростех , РИА Новости , Анкара , США , Турция
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение