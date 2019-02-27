Эрдоган: Турция не отступит в вопросе о покупке С-400

Об этом турецкий лидер заявил во вторник в интервью телеканалу NTV. По его словам, Россия предоставила Турции хорошие условия по закупке С-400, и Анкара согласилась. "Если США нам предложат подходящие условия по ЗРК Patriot, то мы тоже можем сказать "да", но о шагах назад по С-400 речи быть не может, мы не можем здесь отступить", — подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что надеется на изменение жесткого подхода Вашингтона по поводу закупки Турцией российских С-400. "Наши соответствующие структуры сейчас ведут переговоры, они также выступят перед конгрессом. Надеюсь, что неправильный американский подход изменится", — цитирует РИА Новости президента Турции.

Напомним, решение о покупке у России С-400 стало причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует, чтобы Турция отказалась от российских систем в пользу американских Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от сделки.