Серьёзная угроза для эсминцев: как Россия выстраивает эшелонированную береговую оборону

Тихоокеанский флот России получил береговые ракетные комплексы «Бал», сообщила пресс-служба Минобороны РФ . Технику доставили морским транспортом в порт Петропавловска-Камчатского . «Бал» наряду с комплексом «Бастион» выполняет задачи по защите военно-морской инфраструктуры и контролю стратегически важных проливов. За последние годы этим оружием были оснащены подразделения ВМФ в Арктике, Крыму и на Дальнем Востоке. Как полагают эксперты, целью военного ведомства РФ является создание эшелонированной береговой обороны.

Подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) получило береговые ракетные комплексы тактического назначения 3К60 (БРК) «Бал». Как сообщает Минобороны РФ, десять боевых машин из состава дивизионного комплекта были доставлены морским транспортом в Петропавловск-Камчатский. В ближайшее время военнослужащие приступят к освоению поставленного вооружения.

«Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения. Машины уже выгружены с корабля и в сопровождении автомобилей ВАИ (Военная автомобильная инспекция. — RT) и ГИБДД своим ходом совершили марш в расположение берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России», — говорится на сайте военного ведомства.

«Бал» заменит в береговых войсках ВМФ комплекс 4К51 «Рубеж», который был принят на вооружение в 1978 году. Разработчик 3К60 — столичное Конструкторское бюро машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»

«Грозное оружие»

Комплекс «Бал» предназначен для защиты объектов военно-морской инфраструктуры, территориальных вод и проливов. Система способна поражать как морские, так и наземные цели на дальности до 120 км. Для стрельбы используются дозвуковые маловысотные противокорабельные ракеты Х-35 (3М24) разработки ОКБ «Звезда» (сейчас — ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела». — RT).

Создание Х-35 стартовало в середине 1980-х и завершилось в начале двухтысячных. На конечном участке ракета летит на предельно малых высотах (3—5 м), что значительно усложняет её перехват. Кроме того, в Х-35 широко реализованы принципы малозаметности. Боевая часть ракеты предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением не более 5 тыс. т.

«Главным образом «Бал» обеспечивает защиту территориальных вод от высадки десанта и нарушения наших границ кораблями класса корвет. В принципе, весьма серьёзную угрозу этот комплекс представляет и для эсминцев. Несмотря на затянувшуюся разработку, Х-35 представляет собой достаточно грозное оружие. Это дозвуковая ракета, но вероятность её перехвата невелика», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

БРК «Бал» включает два самоходных командных пункта управления и связи, до четырёх пусковых установок (ПУ) и такое же количество транспортно-перегрузочных машин для осуществления повторного залпа. Все автомобили выполнены на базе шасси МЗКТ-7930 Минского завода колёсных тягачей

Боекомплект «Бала» включает 64 ракеты. На одну пусковую установку приходится 8 боеприпасов. 3К60 — всепогодное оружие, способное выполнять боевые задачи в любое время суток. На развёртывание БРК уходит около 10 минут. После залпа комплекс, как правило, меняет свою позицию. Интервал между пусками не превышает трёх секунд.

Современная автоматизированная система целераспределения позволяет «Балу» одновременно обстреливать до шести объектов с нескольких ПУ. Кроме того, оборудование комплекса способно выявлять тип цели, безошибочно обрабатывая поступающую радиолокационную информацию.

Пуск ракет может осуществляться из-за естественных и искусственных препятствий высотой до 1 тыс. м. Данная характеристика позволяет комплексу развёртываться на местности, которая скрывает передвижение боевых машин от средств наблюдения противника. Запас хода «Бала» составляет 850 км.

С точки зрения Юрия Кнутова, основные преимущества 3К60 заключаются в мобильности, высокой помехозащищённости, улучшенной способности обнаруживать цели. Также, по словам эксперта, отследить передвижение отечественных БРК со спутников стало практически невозможно.

«Бал» был принят на вооружение в 2008 году. По данным Международного института стратегических исследований (ISS), сейчас в распоряжении ВМФ находятся более 40 таких комплексов. Системы дислоцированы вблизи основных объектов инфраструктуры ВМФ. В последние годы на «Бал» активно перевооружаются части береговой обороны в Арктике, Крыму и на Дальнем Востоке.

В ноябре 2016 года Минобороны РФ перебросило 3К60 на остров Кунашир. Этот шаг спровоцировал некоторую турбулентность в российско-японских отношениях. Тем не менее, усиление береговой обороны Южных Курил не привело к долгосрочным негативным последствиям.

«Попасть в сухопутную мишень»

Нередко «Бал» поступает на вооружение соединений ВМФ наряду с БРК 3К55 «Бастион». Например, в прошлом году отечественный Военно-морской флот пополнился четырьмя комплектами таких береговых систем. Оба комплекса размещены на шасси МЗКТ-7930 (за исключением машины боевого управления «Бастиона») и отдалённо похожи друг на друга.

Головным разработчиком «Бастиона» является «НПО Машиностроения» (Реутов). С 2010 года система 3К55 заменяет в войсках БРК «Рубеж». «Бастион» предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км.

Стрельба осуществляется противокорабельной ракетой П-800 «Оникс» (3М55), которая способна преодолевать сильное огневое и радиоэлектронное противодействие противника. Основным преимуществом боеприпаса является полная автономность боевого применения — после залпа комплексу нет необходимости сопровождать ракету.

Время на развёртывание «Бастиона» не превышает пяти минут. При этом позиция старта ракеты 3К55 может быть удалена от береговой линии на 200 км (у «Бала» — 10 км). Запас хода БРК составляет 1 тыс. км, интервал между двумя пусками — 2,5 секунды, боекомплект — 24 ракеты. Одна батарея «Бастиона» включает четыре пусковых установки.

В ноябре 2016 года «Бастион» получил боевое крещение в Сирии. Комплекс успешно применялся для поражения наземных целей. По словам Юрия Кнутова, подобный пуск имел большое значение для проверки боевых характеристик комплекса.

«Принципы наведения по морским и наземным целям сильно отличаются. Если говорить простым языком, то аппаратура берегового комплекса и ракеты заточена, чтобы получать радиолокационные данные кораблей, попасть в сухопутную мишень ему намного сложнее. Однако мы видим, что «Бастион» способен выполнять подобные задачи», — пояснил эксперт.

Как предполагает Кнутов, в связи с разрушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) арсенал «Бастиона» может пополниться сухопутными версиями «Калибра» и гиперзвукового «Циркона». Дальность этих ракет превышает 1 тыс. км.

«Судя по всему, наши Вооружённые силы переходят на использование универсальной пусковой установки для крылатых ракет. Унификация позволит сэкономить огромное количество средств. Пусковая установка на кораблях различного класса и наземных комплексах будет приспособлена для нанесения ударов различными типами ракет, включая «Цирконы», которые станут неуязвимыми из-за гиперзвуковой скорости полёта», — отметил эксперт.

«Недорогой способ сдерживания»

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что регулярное поступление в ВМФ «Бала» и «Бастиона» (по четыре комплекта в год) свидетельствует о формировании в РФ эшелонированной береговой обороне. Комплексы должны надёжно прикрыть военно-морские базы, защитить морскую экономическую зону и территориальные воды.

«Береговая оборона России формируется по смешанному составу. Комплексы выстраиваются в зависимости от дистанции поражения цели. Первым начинает работать «Бастион», который поражает наиболее крупные корабли вероятного противника, «Бал» добивает более мелкие корабли. На ближней дистанции работает самоходный артиллерийский комплекс А-222 «Берег». Он берёт на себя лёгкие быстроходные корабли, катера и десант», — рассказал эксперт.

Юрий Кнутов уверен, что береговая оборона РФ имеет огромное значение для развития Северного морского пути, учитывая претензии США на этот маршрут. По его словам, развёртывая комплексы в Арктике, Россия лишит иностранные военные корабли возможности беспрепятственно входить в воды, прилегающие к Заполярью.