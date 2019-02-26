На Урале военнослужащего, стрелявшего с балкона с криком «Я вернулся из Сирии», отпустили после задержания

На Урале военнослужащего, стрелявшего с балкона с криком «Я вернулся из Сирии », отпустили после задержания

Вечером после происшествия его видели соседи.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил один из жителей дома на Володарской улице в городе Сим Челябинской области.

«При мне его задержали. Он сам сдался, руки вверх поднял, но его повалили как будто преступника. А вчера вечером я шёл по улице и он мне попался навстречу. Всё нормально, говорит, весёлый. Часа через три, я его уже видел», — рассказал сосед стрелявшего Владимир.

Он подтвердил информацию Telegram-канала Baza о том, что стрелявшего с балкона зовут Абузар Бикмухаметов и он служит по контракту в одной из войсковых частей. Владимир рассказал, что квартиру в городе Сим снимает его мать, к которой он приехал в гости. Соседи его видели впервые. По словам Владимира, Бикмухаметов действительно рассказал ему, что приехал из командировки в Сирию.

«Он так сам сказал, что приехал из Сирии. Он стрельнул, я вышел на балкон. Я ему сказал: милиция же приедет, убери. Он ещё стрельнул, раза четыре-пять шмальнул. Я зашел в гости, хотел посмотреть автомат, я просто не видел, поздоровался. Выяснилось, что автомат не настоящий, не переделанный, а пугач».

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, военнослужащий по контракту открыл стрельбу с балкона из охолощённого оружия. Все материалы из полиции были переданы в военный следственный отдел.