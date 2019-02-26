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В проблемах российского МС-21 обвинили Японию 

Lenta.ru 46 минут назад
Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России «большие проблемы», передает ТАСС заявление спецпредставитель президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.
«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», — сказал чиновник.
По его словам, в настоящее время российской стороне «надо или самим это волокно делать или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета».
Ранее в феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что из-за американских санкций выпуск первых серийных МС-21 сместится с конца 2019 года на конец 2020-го.
В том же месяце в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что программа создания МС-21 будет реализована, а гендиректор «АэроКомпозита» Анатолий Гайданский назвал меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для МС-21, не санкциями, а «технологическими ограничениями».
В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного «черного крыла» из-за санкций США в отношении предприятий «Ростеха», в частности «АэроКомпозита».
В ноябре 2018 года сообщалось, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.
В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.
Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.
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Комментарии111
Армия , Видео , Оружие , Юрий Борисов , Анатолий Гайданский , Сергей Иванов , Сергей Чемезов , Минпромторг , Ростех , Аэрокомпозит , ИТАР-ТАСС , Япония
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