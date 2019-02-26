«Калашников» разработал спортивную модификацию пистолета Лебедева

"Модификация для спорта сохранила все положительные качества пистолета Лебедева, в том числе эргономику, являющуюся сильной стороной ПЛ-15. Пистолет может оснащаться лазерными целеуказателями, подствольными фонарями и коллиматорными прицелами. Оружие имеет большой экспортный потенциал", — проинформировали ТАСС в пресс-службе "Калашникова".

Принцип работы автоматики SP1 такой же, как у ПЛ-15. Пистолет выполнен под патрон 9х19 мм, вес без магазина составляет 0,8 кг (алюминиевый сплав) или 1,1 кг (сталь), длина — 205 мм, длина ствола — 112 мм.

SP1 оснащен съемными открытыми прицельными приспособлениями стандарта "Глок" (Glock). Спортивная версия пистолета предназначена в первую очередь для стрелков-любителей и спортсменов — членов Международной конфедерации практической стрельбы.

Новый образец был впервые представлен в ходе 14-й международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2019, прошедшей в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).