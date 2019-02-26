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СМИ: на Урале военнослужащий устроил стрельбу с балкона с криком «я вернулся из Сирии» 

Говорит Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
СМИ: на Урале военнослужащий устроил стрельбу с балкона с криком «я вернулся из Сирии».
Проверку проводит военный следственный отдел Следственного комитета.
По данным источника Znak.com, в городе Сим пьяный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия с третьего этажа дома на улице Володарского. Перепуганные звуками прохожие и жители соседних домов вызвали полицию, мужчину задержали. Как сообщает портал, им оказался действующий военнослужащий-контрактник.
По предварительным данным, оружие, из которого стрелял мужчина, не пригодно для производства боевых выстрелов. Как пишет сайт ProUfu.ru, стрелявший при этом кричал, что он вернулся из Сирии.
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Армия , Войска , Происшествия , СКР , Сирия
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