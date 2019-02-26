СМИ: на Урале военнослужащий устроил стрельбу с балкона с криком «я вернулся из Сирии»

СМИ: на Урале военнослужащий устроил стрельбу с балкона с криком «я вернулся из Сирии ».

Проверку проводит военный следственный отдел Следственного комитета

По данным источника Znak.com, в городе Сим пьяный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия с третьего этажа дома на улице Володарского. Перепуганные звуками прохожие и жители соседних домов вызвали полицию, мужчину задержали. Как сообщает портал, им оказался действующий военнослужащий-контрактник.

По предварительным данным, оружие, из которого стрелял мужчина, не пригодно для производства боевых выстрелов. Как пишет сайт ProUfu.ru, стрелявший при этом кричал, что он вернулся из Сирии.