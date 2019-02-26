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Зенитчики ЮВО проведут боевые стрельбы из новейших ЗПРК «Тунгуска-М1» в Ейском учебном центре ПВО 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: минобороны
В течение двух месяцев военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного под Волгоградом, будут отрабатывать разведку, сопровождение и поражение как виртуальных, так и реальных учебных воздушных целей.
Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, убыли в учебный центр противовоздушной обороны (ПВО) в Ейске для проведения стрельб из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1».
В течение двух месяцев военнослужащие соединения будут отрабатывать задачи разведки, сопровождения и поражения как виртуальных, так и реальных учебных воздушных целей в различных условиях обстановки, а также их практическое уничтожение.
Кроме того, расчетам предстоит выполнить нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к применению, отработать порядок заряжания пусковых установок, поиск, обнаружение, ведение разведки за воздушными целями и их классификацию по степени опасности.
На завершающем этапе полевых занятий с зенитчиками будет проведено тактическое учение с боевой стрельбой по воздушным целям из ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗРК «Стрела-10» и новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».
Для обучения стрелков также будет использован уникальный имитатор воздушной цели 9Ф881.
Всего в полевом выходе, который продлится до конца апреля, принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц боевой и специализированной техники.
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Армия , Волгоград , Волгоградская Область
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