Зенитчики ЮВО проведут боевые стрельбы из новейших ЗПРК «Тунгуска-М1» в Ейском учебном центре ПВО

В течение двух месяцев военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного под Волгоградом , будут отрабатывать разведку, сопровождение и поражение как виртуальных, так и реальных учебных воздушных целей.

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , убыли в учебный центр противовоздушной обороны (ПВО) в Ейске для проведения стрельб из новых зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1».

В течение двух месяцев военнослужащие соединения будут отрабатывать задачи разведки, сопровождения и поражения как виртуальных, так и реальных учебных воздушных целей в различных условиях обстановки, а также их практическое уничтожение.

Кроме того, расчетам предстоит выполнить нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к применению, отработать порядок заряжания пусковых установок, поиск, обнаружение, ведение разведки за воздушными целями и их классификацию по степени опасности.

На завершающем этапе полевых занятий с зенитчиками будет проведено тактическое учение с боевой стрельбой по воздушным целям из ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗРК «Стрела-10» и новейших переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Для обучения стрелков также будет использован уникальный имитатор воздушной цели 9Ф881.

Всего в полевом выходе, который продлится до конца апреля, принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц боевой и специализированной техники.