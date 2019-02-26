«Калашников» опубликовал характеристики малогабаритного автомата АМ-17

Первый опытный экземпляр этого оружия был представлен на форуме «Армия-2017»

Концерн «Калашников» опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17. Согласно релизу, его общая длина — 740 мм. Длина ствола — 230 мм. Емкость магазина — 30 патронов. АМ-17 использует боеприпас калибра 5,45х39мм.

На видео, которое опубликовано на официальном сайте концерна, видно, что магазин оснащен окнами визуального контроля количества боеприпасов. Более того, его, видимо, можно использовать, как опору для стрельбы в положении лежа.

Автомат оснащен телескопическим, складывающимся прикладом. В конструкцию интегрирована планка Пикатинни, которая позволяет крепить прицельные приспособления и фонари.

Впервые опытный экземпляр автомата АМ-17 был представлен на форуме «Армия-2017».