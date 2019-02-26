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МИД КНР назвал провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: US Navy
Проход американских кораблей через Тайваньский пролив является провокацией. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы неоднократно достаточно четко обозначали нашу позицию [относительно прохода кораблей американских ВМС через Тайваньский пролив]. Китай выступает категорически против подобных провокаций, организованных американской стороной", — заявил дипломат.
Он также отметил, что "Китай уже сделал соответствующее представление Соединенным Штатам".
Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что два американских военных корабля прошли в понедельник через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Операцию по обеспечению свободы судоходства совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez. По мнению наблюдателей, подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом.
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Комментарии
Армия , МИД , Китай , США
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