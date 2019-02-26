Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку 

Lenta.ru + ещё 29 24 минуты назад
Фото: US Navy / Globallookpress
Силы Балтийского флота установили слежку за американским ракетным эсминцем «Грейвли» (USS Gravely), который вошел в Балтийское море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
По информации ведомства, корабль вошел в акваторию Балтийского моря 26 февраля в 14:00 по московскому времени. Отмечается, что за кораблем «организовано непрерывное слежение».
Это второй заход эсминца в акваторию Балтийского моря с начала этого года — в январе он пробыл там 19 дней.
«Грейвли» — флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», дальность полета которых достигает 1,6 тысячи километров. Кроме того, на нем установлена система противоракетной обороны «Иджис» (Aegis).
Последние новости
Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж Сидящий за решеткой инвестор из США похвалил Россию
Армия
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Турция приняла решение по российским С-400
Оружие Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение