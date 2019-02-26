В военкомате объяснили выдачу повестки подростку-инвалиду

В Уральском военкомате прояснили ситуацию с повесткой подростку-инвалиду. Военный комиссариат на первоначальную постановку на воинский учет вызывает потенциальных призывников в соответствии со списками, которые подают ТСЖ и региональное министерство образования. В этих списках нет информации, боле челочек или здоров.

«В соответствии с действующим законодательством сведения о первоначальной постановке на учет нам подают министерство образования и ТСЖ по месту прописки. Естественно, мы не знаем, здоров ли ребенок или инвалид. Поэтому в сложившейся ситуации маме нужно просто подойти, принести документы, которые подтверждают инвалидность ее мальчика, сделать соответствующую отметку в личном деле — и все», — сообщила начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области Алена Сочнева.

По ее словам, родителям необходимо явиться и предоставить все подтверждающие инвалидность документы.

О том, что подросток из Екатеринбурга, с рождения прикованный к кровати, получил повестку в военный комиссариат, стало известно накануне. Повестку в почтовом ящике обнаружила его мать. По данным ТАСС, у подростка церебральный паралич и шунтированная гидроцефалия.

Ранее News.ru писал, что отсутствие постоянной регистрации теперь не поможет скрыться от военкомов. Молодых людей призывного возраста обязали вставать на воинский учёт по месту жительства.