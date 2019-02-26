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Испытания оружия с искусственным интеллектом ведутся в России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России созданы и испытываются опытные образцы боеприпасов и оружия с искусственным интеллектом. Разработки способны определять и классифицировать цели, а затем принимать самостоятельные решения о подрыве.
"Уже сейчас роботизированные комплексы не только разрабатываются, но и проходят опытную эксплуатацию. Подобные разработки есть у "Калашникова", у "Высокоточных комплексов", "Техмаша" и других. Каждый в своей части ведет такую работу", — заявил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
Напомним, что в реактивных системах залпового огня уже используется "умные" изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории. Предыдущие версии детонаторов были механическими и срабатывали только при контакте с целью.
В 2019 году также пройдут испытания мин с искусственным интеллектом ПТМ-5. Новые боеприпасы способны различать военных от гражданских лиц, что приведет к снижению потерь среди мирного населения. Ранее сообщалось о создании "умной" мины, способной самостоятельно выбирать цели.
Тем не менее окончательное решение о применении "умного" оружия остается за военнослужащим-оператором.
"Отправляя комплекс в полностью автоматический режим, человек должен быть стопроцентно уверен, что цель правильная и уничтожен будет именно противник", — сказал Сергей Абрамов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Техмаш , Ростех , ИТАР-ТАСС
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