Третью мировую войну Россия и США начнут на чужой территории

Полем битвы третьей мировой войны станут не сверхдержавы, а страны, которые их разделяют. Вопрос лишь в том, насколько готовы страны-лидеры к прямому вооружённому конфликту, считают политологи и военные эксперты. И в этом, в отличие от первого тезиса, единства нет.

Некоторые полагают, что вероятность новой большой войны в Европе перестает быть просто страшилкой. В последние годы в отношениях крупных мировых игроков появились новые «болевые точки» и исчезли сдерживающие факторы, которые в своё время не дали «холодной» войне превратиться в «горячую».

По мнению доктора политических наук Алексея Фененко, крупный конфликт между Россией США возможен в течение ближайших 20−25 лет. Накопившиеся противоречия — геополитические, военные, экономические — могут «выстрелить» открытым противостоянием.

Эксперт уверен, что «будущая война может очень напоминать войны XVIII столетия, менее кровавые, но более дорогие, с меньшими людскими потерями, но с большими потерями в финансах и технике».

«Если во Второй мировой войне были сплошные линии фронта, то вполне возможно, что в будущих войнах театрами военных действий станут целые государства», — цитирует Фененко «Профиль».

Политолог уточнил, что это будут периферийные страны по отношению к главным участникам конфликта. Наиболее вероятными аренами боевых действий он назвал регионы Ближнего Востока и Восточной Европы, а участниками со стороны НАТО — страны, имеющие исторический опыт войны с Россией и территориальные или иные претензии.

Поводом к началу враждебных действий может стать дестабилизация ситуации в одном из соседних государств, например в Белоруссии, или удар по российским базам в Сирии.

Научный сотрудник РАН Константин Богданов зоной особого риска в свою очередь назвал Украину, где, по его мнению, отсутствует четкое понимание того, как страны-лидеры будут действовать в случае эскалации конфликта. По его мнению, это военно-политическая «серая зона», где потенциально можно соорудить кризис, который спровоцирует масштабные действия России и НАТО.

Однако по версии военного эксперта Ильи Крамника, поводом к возможному конфликту, скорее всего, станет развёртывание ядерного оружия или неядерных ударных систем в непосредственной близости к российским границам. Например, в Польше или Прибалтике.

Вместе с тем другой военный эксперт — Виктор Мураховский высказал уверенность, что фактический уровень военного противостояния в мире абсолютно не соответствует медийному выхлопу. По его словам, «реального противостояния на земле, на море, в космосе нет».

«Нет этих миллионных группировок, нет тысяч ракет, нет десятков тысяч ядерных боеголовок, нацеленных друг на друга. Никто сейчас не летает с ядерным оружием на борту», — отметил Мураховский.

Он уточнил, что «на боевом дежурстве находятся только шахтные установки МБР на национальной территории и баллистические ракеты на подводных лодках», а сухопутные войска в Европе — «просто слёзы» по сравнению с тем, что было во времена «холодной» войны

У США одна бригада развернута в Восточной Европе, другая — в Германии. Самостоятельно создать наступательную группировку против России европейские участники НАТО не в состоянии, заявил эксперт.

Ранее, как сообщал News.ru, профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли заявил, что самыми «горячими» точками в 2019 году останутся Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров. По его мнению, именно это и есть места вероятного начала Третьей мировой войны.