Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины проводит проверку модернизированного бронеавтомобиля «Козак-2М1».
Об этом сообщает Украинский военный портал.
«Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина довольно проходимая — испытания проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.
Отмечается, что новая модернизация машины перед поставкой в армию должна пройти все необходимые испытания.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на вооружение ВСУ будут приняты зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Тор».