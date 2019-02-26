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На Украине испытали бронеавтомобиль «Казак-2» 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины проводит проверку модернизированного бронеавтомобиля «Козак-2М1».
Об этом сообщает Украинский военный портал.
«Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина довольно проходимая — испытания проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.
Отмечается, что новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время на вооружение ВСУ будут приняты зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Тор».
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Армия , Оружие , Украина , Геннадий Никифоров
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