На Украине испытали бронеавтомобиль «Казак-2»

Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины проводит проверку модернизированного бронеавтомобиля «Козак-2М1».

Об этом сообщает Украинский военный портал.

«Установлена полностью независимая подвеска, есть возможность блокировки всех колес. Машина довольно проходимая — испытания проходимости проходили в местах для движения исключительно гусеничной техники», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадий Никифоров.

Отмечается, что новая модернизация машины перед поставкой в ​​армию должна пройти все необходимые испытания.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на вооружение ВСУ будут приняты зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Тор».