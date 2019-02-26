Военные базы США мешают мирному договору РФ и Японии

Отсутствие мирного договора между Японией Россией — не очень хорошо, но и не смертельно, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

«Живем 70 лет, слава богу, без мирного договора — ну и что, мир перевернулся? У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество», — цитирует политика РИА Новости.

При этом спецпредставитель заявил, что мирный договор предполагает добрососедские отношения между государствами. В Японии же, отметил он, располагаются «40 американских военных объектов».

Политик отметил, что никаких переговоров о передаче Курильских островов «близко и в помине нет».

«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», — пояснил он.

Иванов участвует в церемонии запуска оптоволоконной линии связи от Сахалина до Южных Курил, благодаря которой жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили быстрый и недорогой безлимитный интернет. Кроме того, на мероприятии присутствуют глава Минкомсвязи Константин Носков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский