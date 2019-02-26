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Военные базы США мешают мирному договору РФ и Японии 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: U.S. Air Force/Global Look Press
Отсутствие мирного договора между Японией и Россией — не очень хорошо, но и не смертельно, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Живем 70 лет, слава богу, без мирного договора — ну и что, мир перевернулся? У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество», — цитирует политика РИА Новости.
При этом спецпредставитель заявил, что мирный договор предполагает добрососедские отношения между государствами. В Японии же, отметил он, располагаются «40 американских военных объектов».
Политик отметил, что никаких переговоров о передаче Курильских островов «близко и в помине нет».
«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», — пояснил он.
Иванов участвует в церемонии запуска оптоволоконной линии связи от Сахалина до Южных Курил, благодаря которой жители островов Итуруп, Кунашир и Шикотан получили быстрый и недорогой безлимитный интернет. Кроме того, на мероприятии присутствуют глава Минкомсвязи Константин Носков и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала японскую сторону прокомментировать нежелание министра по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси менять формулировки «исконные территории Японии» и «незаконная оккупация Россией». Она выразила недоумение, как такие заявления будут способствовать скорейшему урегулированию вопроса, писал News.ru.
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Комментарии
Армия , Сергей Иванов , Мария Захарова , Михаил Осеевский , Константин Носков , МИД , Минкомсвязи РФ , РИА Новости , США , Япония
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