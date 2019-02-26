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Россия предостерегла Британию от авантюр в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию о том, что Киев пытается подбить страны НАТО поучаствовать в новой провокации в Керченском проливе.
Москва выразила беспокойство в связи с «провокационной моделью поведения Украины», создающей угрозу «стабильности в Черном море». Отмечается, что особенно подозрительно планы Киева выглядят «в контексте предвыборной кампании» на Украине, говорится в сообщении на сайте посольства.
«Действительно, готовится очередной «прорыв» с нарушением правил прохода этой сложной акватории», — сказано в сообщении.
Российская сторона отмечает, что Киев настойчиво пытается «втянуть в свои провокационные схемы» страны НАТО.
Москва предупредила, что Киев знает правила судоходства в Керченском проливе, и напомнила, что долгое время проблем не возникало. Попытки нарушить правила Россия расценит как нарушение границ.
Подчеркивается, что участие иностранных граждан в такой провокации противоречит международному праву и «усугубляет общую международную атмосферу», а также вредит процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Посольство выразило надежду, что Великобритания «воздержится от сомнительных авантюр». Москва «предостерегла британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Украины Петр Порошенко раздул вокруг Керченского пролива боевую предвыборную провокацию.
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Армия , Петр Порошенко , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Великобритания
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