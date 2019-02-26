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Боевая авиация Западного военного округа поднята по учебной тревоге 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипажи оперативно— тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) подняты по учебной тревоге в Воронежской, Курской и Тверской областях.
В учениях будут участвовать бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и МиГ-31БМ, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.
На первом этапе учений дислоцированные в Воронеже бомбардировщики Су-34 преодолеют более 500 км беспосадочным перелетом до оперативного аэродрома в Тверской области, там они дозаправятся и вылетят на полигон.
"В ходе проведения активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника, использующим системы РЭБ семейства "Красуха", преодолеют систему противовоздушной обороны условного противника, в качестве которого выступят расчеты ЗРК [зенитный ракетный комплекс] С-300ПМ, и вступят в "воздушный бой" с экипажами истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ", — рассказали в округе.
На заключительном этапе учений экипажи Су-34 поразят цели бетонобойными бомбами "БетАБ-500", способными уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры.
Летчики также отработают поражение наземных целей, имитирующих живую силу противника, неуправляемыми реактивными снарядами.
Всего в учениях задействованы более 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 единиц специальной техники связи, РЭБ, ПВО, а также около 500 военнослужащих летного и технического состава авиационных полков округа.
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Армия , Войска , Тверская Область
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