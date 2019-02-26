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Двадцать самолетов Су-24 и Су-34 на учениях отработали дозаправку в небе над Уралом 

ТАСС 55 минут назад
Фото: © Пресс-служба ЦВО
Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Челябинской области, в ходе летно-тактических учений отработали дозаправку топливом в воздухе над Уралом. В маневрах были задействованы 20 единиц авиатехники, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.
"Одновременно в воздухе в очереди на дозаправку находились сразу два типа самолетов — Су-24 и Су-34. Дозаправка осуществлялась днем и ночью. На высоте до 6 тысяч метров при скорости 550 км/ч летчики приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, чтобы с выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика", — говорится в сообщении.
После дозаправки в воздухе экипажи нанесли бомбовый удар по мишеням, имитирующим скопление бронетехники условного противника, на авиационном полигоне Курганской области.
"Всего в маневрах были задействованы 20 самолетов, авиатехника взлетала с аэродрома Шагол в Челябинской области", — добавили в военном округе.
Ранее сообщалось, что в 2018 году на вооружение Центрального военного округа впервые поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. Всего на вооружение челябинских летчиков поступили 18 единиц Су-34.
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Комментарии
Армия , Войска , Челябинская Область
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