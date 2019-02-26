Бразилия отказалась стать базой для налёта США на Венесуэлу

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау уверил, что его страна не станет плацдармом для вторжения в Венесуэлу американских военных. Такое заявление политик сделал в столице Колумбии Боготе , где он принимал участие в заседании Группы Лимы

«Для этого требуется разрешение [Национального] конгресса (парламента Бразилии — ред.), правительство [Бразилии] не может сделать этого [без консультации с парламентом]. И большинство в правительстве против [использования бразильской территории американскими войсками]», — заявил Моурау в интервью телеканалу Globo.

Вице-президент добавил, что правительство Бразилии «сделает всё возможное» для того, чтобы венесуэльский кризис был разрешён мирно, дипломатическими средствами.