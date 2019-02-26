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Бразилия отказалась стать базой для налёта США на Венесуэлу 

News.ru + ещё 4 51 минуту назад
Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау уверил, что его страна не станет плацдармом для вторжения в Венесуэлу американских военных. Такое заявление политик сделал в столице Колумбии Боготе, где он принимал участие в заседании Группы Лимы.
«Для этого требуется разрешение [Национального] конгресса (парламента Бразилии — ред.), правительство [Бразилии] не может сделать этого [без консультации с парламентом]. И большинство в правительстве против [использования бразильской территории американскими войсками]», — заявил Моурау в интервью телеканалу Globo.
Вице-президент добавил, что правительство Бразилии «сделает всё возможное» для того, чтобы венесуэльский кризис был разрешён мирно, дипломатическими средствами.
Ранее News.ru сообщал, что вице-президент США Майкл Пенс объявил о скором введении новых санкций против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, меры воздействия будут жёстче предыдущих. Он также призвал государства Группы Лимы как можно скорее заморозить все активы венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
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Комментарии4
Армия , Видео , В мире , Николас Мадуро , Бразилия , Венесуэла
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