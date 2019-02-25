Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: Олег Кулешов, facebook
Власти Китая болезненно реагируют на проходы кораблей ВМС США через Тайваньский пролив.
Ракетный эсминец «Стетэм» и сухогруз американских Военно-морских сил «Цезарь Чавес» прошли в понедельник через Тайваньский пролив. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Тихоокеанского флота США.
«Транзит судов через Тайваньский пролив показывает приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМС США продолжат летать, плавать и действовать везде, где это позволяет делать международное право», — сказано в сообщении.
В ТОФ США при этом добавили, что первый в 2019 году проход американских судов соответствовал «международному праву».
Кроме того, военные напомнили, что «Тайваньский вопрос» представляет из себя проблему в отношениях Вашингтона и Пекина.
«В Пекине заявляют, что он «касается национального суверенитета и территориальной целостности Китая», и решительно выступают против любых официальных обменов и военных контактов США и Тайваня. В связи с этим власти КНР болезненно реагируют на проходы американских кораблей через Тайваньский пролив», — подчеркнули в американском Тихоокеанском флоте.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в порт Одессы. По предварительной информации, американские моряки пробудут в городе до 27 февраля.
ТК «Звезда»: последние новости
Американский авианосец выбыл из строя на два года На Украине испытали БТР-4 с новым корпусом: видео Россия продолжает поставлять Таджикистану продукцию военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи
Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Кук , Китай , США
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
Федорова рассказала о знакомстве с Трампом
Шоу-бизнес
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Наказание для Серебрякова и другие события дня
В мире
Откровения Comedy Woman вызвали брезгливость
Общество Статьи
Пытались убить офицера: в ДНР прогремел взрыв
В мире Статьи
Божена Рынска оставила послание в Сети
Общество Шоу-бизнес
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Общество Статьи
Подстава для Европы: Британия идет ва-банк
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение