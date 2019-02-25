Покупкой Су-57 интересуется не только Индия, заявили в Совфеде

Ранее директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов сообщил в интервью РИА Новости , что Индия проявляет большой интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

"Хочется обратить внимание тех наших псевдоэкспертов, которые оспаривали целесообразность серийного производства Су-57, на тот факт, что Индия в своём внимании к нашему истребителю пятого поколения далеко не одинока", — сказал Бондарев журналистам.

По его мнению, интерес иностранных покупателей к Су-57 подтверждает целесообразность скорейшего серийного производства этого современного многоцелевого истребителя.

"Индия всегда взвешенно, тщательно подходит к импорту военной техники. Су-57 оказался востребован этой страной неслучайно. Боевые возможности этого самолёта на данном этапе развития промышленности превзойти не смог никто", — отметил сенатор.

По его словам, судьбы стран, экономивших на собственной национальной обороне и безопасности, говорят сами за себя. "И даже если отдельным из них удалось сохранить суверенитет, как той же Сирии, сложно даже вообразить, какие баснословные деньги им приходится тратить сейчас на восстановление страны. Гораздо большие, нежели те, которые они вложили бы в оснащение армии лучшим вооружением", — подчеркнул Бондарев.