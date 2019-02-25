Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29

Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29.

Во время торжественной церемонии первый заместитель начальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин отметил, что контакты двух государств интенсивно развиваются, а между оборонными ведомствами «налажен обмен опытом по большому спектру деятельности».

«Мы, военные, готовы способствовать укреплению обороноспособности братской для нас страны. Передаём самолёты МиГ-29 с пожеланием, чтобы они поднимались в небо только в ходе учений и торжественных мероприятий», — цитирует БЕЛТА Федина.

В свою очередь, министр обороны Сербии Александр Вулин подчеркнул, что военно-техническая помощь Минска имеет для страны большое значение.

«Мы получили четыре МиГ-29, которые теперь являются частью ВВС Сербии. Также между нашими странами есть ряд военно-экономических проектов. Мы заинтересованы в определённых технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить — продукцию сербской оборонной промышленности», — указал он.

Он также отметил, что в этом году состоятся белорусско-сербско-российские учения «Славянское братство».

В апреле 2018 года ВС Сербии также получили от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29.