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Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29.
Во время торжественной церемонии первый заместитель начальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин отметил, что контакты двух государств интенсивно развиваются, а между оборонными ведомствами «налажен обмен опытом по большому спектру деятельности».
«Мы, военные, готовы способствовать укреплению обороноспособности братской для нас страны. Передаём самолёты МиГ-29 с пожеланием, чтобы они поднимались в небо только в ходе учений и торжественных мероприятий», — цитирует БЕЛТА Федина.
В свою очередь, министр обороны Сербии Александр Вулин подчеркнул, что военно-техническая помощь Минска имеет для страны большое значение.
«Мы получили четыре МиГ-29, которые теперь являются частью ВВС Сербии. Также между нашими странами есть ряд военно-экономических проектов. Мы заинтересованы в определённых технологиях, которыми владеет Беларусь, но и нам есть что предложить — продукцию сербской оборонной промышленности», — указал он.
Он также отметил, что в этом году состоятся белорусско-сербско-российские учения «Славянское братство».
В апреле 2018 года ВС Сербии также получили от Белоруссии четыре истребителя МиГ-29.
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Армия , Оружие , Сербия
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