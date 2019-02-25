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Американский беспилотник 8 раз приближался к границам РФ 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам.
Как передает "Интерфакс", этот факт стал известен из мониторинговых данных западных авиационных сайтов, которые отследили старт американского беспилотника с авиабазы на итальянском острове Сицилия и его весь дальнейший полет через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину.
RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится аппаратура, для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 километров, находясь в воздушном пространстве Украины 8 раз приближался к российским границам.
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Армия , В мире , Оружие , США
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