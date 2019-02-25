Россия и Индия заключили ряд военных контрактов

Россия и Индия на выставке AeroIndia-2019 подписали ряд контрактов по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает "Рособоронэкспорт"

"В рамках международной авиационно-космической выставки AeroIndia-2019, которая проходила с 20 по 24 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в городе Бангалор, делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") провела серию результативных переговоров и консультаций с индийскими партнерами по военно-техническому сотрудничеству, по итогам которых стороны подписали ряд контрактных документов", — отмечает "Рособоронэкспорт".

Посещение российской экспозиции главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман "не только способствовало общему успеху работы российской делегации на AeroIndia-2019, но и подчеркнуло особый высокий статус российско-индийского военно-технического сотрудничества", поясняет "Рособоронэкспорт".

Главными темами состоявшихся в Бангалоре встреч с высшим военным руководством Индии стали проекты по поставке и производству в Индии российского вооружения, а также по постпродажному обслуживанию, ремонту и усовершенствованию техники.

"В частности, стороны продолжили активные консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолетов Ка-226Т, при этом холдинг "Вертолеты России" подписал с индийскими партнерами ряд соответствующих меморандумов", — отмечает "Рособоронэкспорт".

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул, что "Россия готова предложить Индии не только современную военную технику, но и технологии ее производства, то есть компетенции, которыми мы можем делиться друг с другом в рамках широкого индустриального партнерства, соответствующего политике Make in India".

"Потенциал для развития сотрудничества в этой сфере огромен, и мы нацелены на его полную реализацию", — подчеркнул Михеев.

Портфель заказов Индии на российскую военную технику составляет $10 млрд