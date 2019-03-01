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Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» выполнил учебные стрельбы в море 

ТК «Звезда» + ещё 4 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Моряки также отработали постановку радиоэлектронных помех, провели тренировку по борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости.
Экипаж сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» в ходе планового учения в полигонах боевой подготовки в море выполнил электронные пуски из ракетного комплекса «Уран» и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника.
Выход корабля в Балтийское море осуществлялся в рамках отработки второй курсовой задачи К-2. В ходе решения задач по ведению морского боя с кораблями специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили ракетное оружие, выполнив электронный пуск из главного ударного комплекса и отработав задачи поражения группы кораблей условного противника.
Ранее экипаж «Ярослава Мудрого» совместно с большим десантным кораблем «Минск» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Моряки также отработали постановку радиоэлектронных помех, провели тренировку по борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также противодиверсионным мероприятиям.
Кораблем во время сдачи курсовой задачи в море выполнено более 10 боевых упражнений.
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Армия , Оружие
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