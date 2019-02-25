На Украине испытали БТР-4 с новым корпусом

Уже в 2019 году году «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» могут начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления.

Украинский госконцерн «Укроборонпром» показал видео испытаний БТР-4 с новым корпусом. На кадрах, опубликованных в Сети, не запечатлено ничего выдающегося: боевая машина просто движется по утрамбованному снегу.

Однако, как сообщает пресс-служба предприятия, обновленный бронетранспортер прошел испытания бездорожьем и дорогами с твердым покрытием, а корпус машины якобы был испытан обстрелом, в том числе из крупнокалиберных пулеметов.

По информации «Укроборонпрома», уже в 2019 году году «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» могут начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Представители концерна уверены, что это позволит существенно увеличить темпы передачи данных бронетранспортеров ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинский Житомирский бронетанковый завод, который входит в состав госконцерна «Укроборонпром», впервые продемонстрировал модернизированный БТР-70Д (GM) с американскими двигателями.