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Россия поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны, в том числе радиолокационные станции, на $9 млн Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Поставленное на сумму более $9 млн (603 млн рублей) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана", — сказали в Минобороны.
По информации ведомства, передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана.
"Российская сторона рассматривает указанную программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы. Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", — подчеркнули в ведомстве.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Таджикистан
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