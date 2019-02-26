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Западные страны отвергли предложение России о расширении списков ОЗХО 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению, — отметил он. — Причем сделали это по надуманным причинам".
По словам дипломата, в ходе заседания девять стран проголосовали за российское предложение, 10 воздержались и около 20 стран проголосовали против.
Раскол в организации углубляется из-за поведения США и их союзников, уверен Шульгин.
"США и союзники фактически торпедируют КЗХО, отказываясь вносить в списки химикаты, — констатировал дипломат. — Глобальная система безопасности сейчас трещит по швам. Раскол в ОЗХО углубляется. И не видно, чтобы наши страны вернулись к поиску взаимоприемлемых решений на основе консенсуса".
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Армия , Оружие , Политика , ОЗХО
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