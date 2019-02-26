Западные страны отвергли предложение России о расширении списков ОЗХО

Западные страны заблокировали российское предложение по включению нескольких веществ в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"На вчерашней сессии Исполсовета западные страны поставили заслон российскому предложению, — отметил он. — Причем сделали это по надуманным причинам".

По словам дипломата, в ходе заседания девять стран проголосовали за российское предложение, 10 воздержались и около 20 стран проголосовали против.

Раскол в организации углубляется из-за поведения США и их союзников, уверен Шульгин.